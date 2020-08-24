Москва, , 19:45 — REGNUM Общероссийское движение «Сильная Россия» обратилось к послу ФРГ в РФ Гезу Андреасу фон Гайру с просьбой разобраться, почему бывшим малолетним узникам нацистских концлагерей и блокадникам Ленинграда отказывают в поддержке здоровья, а о блогере Алексее Навальном, оскорблявшем ветеранов войны, власти Германии проявили такую заботу. Соответствующее обращение уже направлено в немецкое посольство, рассказал председатель движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

«Безусловно, как и любому больному человеку, мы желаем Навальному скорейшего выздоровления и сочувствуем. Но в чем причина такой избирательности немецких властей? Чем они руководствуются? Один простой вопрос: за кем из бывших узников концлагерей хоть раз из Берлина был прислан санитарный самолёт и организовано экстренное лечение в Германии? Ответ, увы, очевиден», — сказал Цветков.

По его словам, несколько лет назад «Сильная Россия» уже обращалась к канцлеру Германии Ангеле Меркель с предложением учредить государственную программу оказания бесплатной системной медицинской помощи бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей. В ответ из посольства Германии в РФ была получена «сухая отписка <…> в которой сказано о нецелесообразности такого формата взаимодействия».

Цветков назвал позицию Германии по отношению к бывшим узникам фашизма «абсолютно циничной», а также пригласил посла ФРГ в РФ принять участие в Международном антифашистском форуме, который состоится в Москве с 7 по 10 сентября, и рассказать о той социальной, медицинской и иной поддержке, которую власти ФРГ оказывают и готовы оказать бывшим узникам концлагерей.