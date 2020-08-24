Архангельск, 24 августа 2020, 19:37 — REGNUM Архангельский областной суд отклонил иск активиста Олега Мандрыкина к областной избирательной комиссии, снявшей его с предвыборной гонки за кресло губернатора, передает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, основанием для отказа в регистрации кандидату от «Яблока» Олегу Мандрыкину, активно выступавшему против строительства полигона на Шиесе, послужило недостаточное количество достоверных подписей депутатов представительных органов и наличие двойных подписных листов.
Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Архангельской области состоятся 13 сентября. На пост главы региона претендуют шесть кандидатов.