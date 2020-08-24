Архангельск, , 19:37 — REGNUM Архангельский областной суд отклонил иск активиста Олега Мандрыкина к областной избирательной комиссии, снявшей его с предвыборной гонки за кресло губернатора, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Все наши доводы, что против нас откровенно противодействовали административно, судом не были рассмотрены, все наши ходатайства были отклонены. Более того, суд отклонил даже наши ходатайства с просьбой пригласить свидетелей, которые готовы в суде под присягой засвидетельствовать те безобразные нарушения, которые происходили в процессе сбора подписей. Это печально, потому что, к сожалению, это лишает жителей Архангельской области реальных конкурентных выборов. Но это не значит, что мы закончили борьбу», — заявил Мандрыкин после суда.

Напомним, основанием для отказа в регистрации кандидату от «Яблока» Олегу Мандрыкину, активно выступавшему против строительства полигона на Шиесе, послужило недостаточное количество достоверных подписей депутатов представительных органов и наличие двойных подписных листов.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Архангельской области состоятся 13 сентября. На пост главы региона претендуют шесть кандидатов.