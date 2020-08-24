Бишкек, , 19:31 — REGNUM Министерство чрезвычайных ситуаций Киргизии опровергло активно распространяемые в интернет-мессенджерах слухи о том, что по ночам над столицей Киргизии с самолета якобы «распыляют лекарства, предназначенные для детей».

В спасательном ведомстве подчеркивают, что дезинфекцию улиц в населенных пунктах республики проводят только в пешем порядке или с применением наземной спецтехники, и призывают граждан перестать распространять подобные фейки.

Министерство внутренних дел Киргизии занялось розыском лиц, распространяющих в киргизском сегменте интернета слухи о том, что власти страны якобы организовали распыление дезинфекционных и лекарственных средств с самолетов и вертолетов.

МВД настоятельно порекомендовало гражданам воздержаться от распространения недостоверной информации и не поддаваться панике, а также напомнило, что подобное деяние влечет за собой уголовную ответственность в соответствии со статьей «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления», предусматривающей крупный денежный штраф и отправку на общественные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.