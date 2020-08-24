Миасс, Челябинская область, , 19:14 — REGNUM В Миассе Челябинской области «лежачих полицейских» устанавливают на дорогах по решению городского суда. На этом настояла прокуратура, заявил градоначальник Григорий Тонких.

Он отметил, что выполненные 22 и 23 августа работы пока не приняты. Оказалось, что технические характеристики искусственных препятствий не отвечают ГОСТам, а также требованиям, содержащимся в контракте.

«Сейчас проводим комиссионную проверку совместно с представителями ОМВД ОГИБДД на соответствие нормативным требованиям», — отметил мэр. И добавил, что по его поручению в адрес подрядчика готовится претензия, пишет «Миасский рабочий».

Как сообщало ИА REGNUM, неровности начали устанавливать в минувшие выходные. Однако они вызвали возмущение водителей, посчитавших препятствия слишком большими.

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