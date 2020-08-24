Миасс, Челябинская область, , 19:04 — REGNUM В Миассе Челябинской области местные водители жалуются на новых «лежачих полицейских». Искусственные неровности показались им слишком высокими, пишут СМИ.

Массовая установка этих элементов началась 22 и 23 августа. Горожане посчитали их не соответствующими ГОСТу. К ситуации подключились и местные политические деятели.

Как пишет «Миасский рабочий», пока объекты не приняты в эксплуатацию. А дальнейшие работы приостановлены.

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