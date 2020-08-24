Калуга, , 19:48 — REGNUM С 1 сентября в школах Калужской области будут введены дополнительные санитарные правила и нормы. На важность их соблюдения обратил особое внимание врио губернатора Владислав Шапша на заседании консультативного Совета глав местных администраций муниципальных районов и городских округов региона, которое состоялось 24 августа в Калуге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По итогам завершившейся проверки все 346 школ области признаны готовыми к началу учебного года с учётом антитеррористической защищенности, противопожарной безопасности и санитарного состояния учреждений. Руководитель области обратил внимание представителей муниципалитетов на работу образовательных организаций по новым условиям, c неукоснительным соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

«Безусловно, нужно заботиться о здоровье наших детей. Поэтому принято решение приобрести санитайзеры и рециркуляторы воздуха в каждую школу. Прошу внимательно к этому отнестись. Это та зона ответственности, которая лежит на муниципалитетах и в целом на регионе. Мы ни в коем случае не должны перекладывать ее на плечи родителей и родительских комитетов», — сказал Владислав Шапша.

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