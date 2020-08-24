Екатеринбург, , 18:32 — REGNUM В Свердловской области режим повышенной готовности продлён до 31 августа. Такой указ под номером 456 подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Пожилая женщина в маске и перчатках Александр Куликов © ИА REGNUM

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Согласно документу, граждане в возрасте старше 65 лет должны соблюдать самоизоляцию. Эта же мера касается и лиц с хроническими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности был введён на Среднем Урале и во многих других регионах России в марте. Причиной стала пандемия коронавируса. Отметим, многие из ограничений уже сняты. Торговые, образовательные и другие организации могут работать, но при условии соблюдения санитарных норм.