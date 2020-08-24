Санкт-Петербург, , 18:33 — REGNUM Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в кратчайшие сроки вынесет решение по исковому заявлению матери маленького петербуржца. Еще до пандемии врачи поставили ее ребенку тяжелый диагноз. Малыша можно вылечить, если ввести самое дорогое лекарство в мире. Об этом 24 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Детский лечебно-реабилитационный комплекс НМИЦ имени Алмазова Almazovcentre.ru

В феврале 2020 года полуторагодовалому сыну Светланы Гепаловой врачи поставили страшный диагноз — спинально-мышечная атрофия первого типа. До недавнего времени малыш не мог ходить, говорить и даже поднять руки, однако после лечения в НМИЦ имени Алмазова у него и его родителей появилась надежда.

После проведенных процедур мальчик смог активно двигать руками, держать голову вертикально и сидеть с поддержкой. Закрепить успехи и дать ребенку нормальную жизнь может помочь самый дорогой препарат в мире — Zolgensma (заменит сломанный ген, — прим. ред.) стоимостью более 2,1 млн долларов США.

Кроме того, в Центре Алмазова готовы ввести препарат на своей территории, благодаря чему лечение может обойтись дешевле (препарат зарегистрирован только в США и может быть применен только там, — прим. ред.), но провести процедуру необходимо до достижения ребёнком двух лет, тогда вероятен положительный результат.

Однако в марте началась пандемия коронавируса, и решение данного вопроса было отложено на неопределенной срок. При том что времени у мальчика не остается, 2 сентября 2020 году ему исполняется два года.

«Истец просит суд обязать комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга обеспечить ребенка указанным препаратом по жизненным показаниям, путем его закупки и организации введения; решение суда обратить к немедленному исполнению», — уточнили в пресс-службе.

Заявление от Гепаловой поступило в суд 18 августа, а уже 24 числа состоялось первое заседание, в рамках которого было принято решение привлечь третье лицо — комитет финансов.

«Все извещены, запросы вручены. Процессуальные требования выполнены судом в полном объеме. Объявлен перерыв до 26 августа», — отметили в суде.