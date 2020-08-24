Челябинск, , 17:58 — REGNUM В Челябинской области возле населённого пункта Чишма найдена женщина, которая ранее потерялась в лесу. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

На её поиски были брошены десятки человек и 14 единиц техники. Даму искали полицейские, сотрудники МЧС, лесники и добровольцы. Также задействовали кинологов, квадроциклы и беспилотники. Днём 24 августа она была найдена.

В медицинской помощи женщина не нуждается. Представители МЧС призывают граждан соблюдать требования безопасности даже при коротком походе в лес. Это может свести к минимуму возникновение больших проблем, отмечают в ведомстве.