Москва, , 17:51 — REGNUM На севере Москвы открылся новый детский сад №2098, сообщает 24 августа официальный сайт мэра и правительства столицы.

Детский сад №2098 (сс) М. Мишин. mos.ru

Дошкольное учреждение рассчитано на 150 мест. Оно входит в состав школы №2098 и находится в районе Западное Дегунино.

В церемонии открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил, что столица готовится к 1 сентября, День знаний ждут и дети, и их родители, и вся городская система.

«Особенно, наверное, волнуются самые маленькие — те, которые придут в детские сады», — сказал мэр.

По его словам, в дошкольные учреждения столицы придут в новом году 450 тыс. детей.