Салехард, , 17:48 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

Основные очаги заражения на 24 августа: Ноябрьск — 14 положительных тестов; Новый Уренгой — 12; Салехард — 8. За сутки выявлено 11 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов.

С начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 24 августа зарегистрировано 13 080 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 12 526 человек, 87 пациентов с COVID-19 скончались.