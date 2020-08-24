Екатеринбург, , 17:16 — REGNUM В Екатеринбурге Ленинский райсуд продлил срок ареста гражданам, обвиняемым в убийстве ребёнка. Об этом пишут СМИ.

Под стражей находятся глава религиозной общины Земфира Г. и ещё последователь Иван К. В изоляторе они останутся до 26 ноября, пишет Накануне.Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено в ноябре 2019 года. По данным следователей, во время обряда девятилетнего мальчика истязали плётками, а затем засунули в рот кляп. Ребёнок погиб. Его тело было найдено в лесопарке на территории Чкаловского района.