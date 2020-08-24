Екатеринбург, , 17:15 — REGNUM В Свердловской области решат судьбу шести участников организованной преступной группы, занимающейся незаконным обналичиваем денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Граждане обвиняются в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, участники ОПГ осуществляли финансовые операции без соответствующей лицензии. Регистрировались фирмы-однодневки для организации переводов и незаконного обналичивания.

Объем уголовного дела составил 38 томов. Обвиняемыми извлечён доход в сумме более 12 млн рублей. Свердловский главк МВД направил дело в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Петербурге предъявили четверых выходцам из регионов Северного Кавказа обвинение в создании ОПГ, а также участии в её деятельности.

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