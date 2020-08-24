Рязань, , 17:04 — REGNUM Жителя Самары разыскали полицейские на улице Рязани. Мужчина несколько дней назад исчез из родного города, сообщили 24 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Патрульный наряд 23 августа заметил на одной из улиц Рязани мужчину, который вёл себя странно — казалось, он не понимал, где находится и куда ему надо идти. Полицейским прохожий рассказал, что он живёт в Самаре. Оказалось, что 30-летний мужчина инвалид, плохо ориентируется в окружающей обстановке, а несколько дней назад в Самаре он был объявлен в розыск как без вести пропавший.

Инвалида препроводили в отдел полиции, а затем передали инициатору розыска.