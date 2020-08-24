Михайловка, Волгоградская область, , 16:44 — REGNUM Тело пропавшей 16 августа несовершеннолетней девушки обнаружили сотрудники правоохранительных органов вблизи Михайловки Волгоградской области. По подозрению в убийстве 17-летней жительницы города задержан ей 42-летний знакомый, сообщили 24 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

О пропаже девушки 18 августа сообщила в полицию её мать. Со слов женщины, дочь 16 августа около 22 часов ушла из дома гулять с подругой и больше её никто не видел. Следователи установили, что последней девушку видела 16-летняя знакомая. Она утверждала, что погибшая решила уехать к бабушке во Владимир, где гостила ранее.

«В ходе расследования сотрудникам территориального подразделения СКР и следователям-криминалистам областного ведомства удалось получить неопровержимые доказательства того, что подруга пропавшей скрывает важную информацию, благодаря налаженному психологическому контакту несовершеннолетняя призналась, что ночью 17 августа она с потерпевшей и её 42-летним поклонником, местным жителем, катались на машине мужчины. В какой-то момент они остановились на 19 километре федеральной трассы «Каспий», недалеко от лесопосадки, где между парой произошел конфликт», — раскрыли подробности в СК.

Мужчина увидел в телефоне девушки переписку с другим парнем и избил ей. Потом ухажёр задушил подростка ремнём, лежавшим в его сумке. Тело погибшей он спрятал в лесу, а подруге пригрозил расправой, если она обратится в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Убийство». Подозреваемый задержан, он отрицает свою вину, решается вопрос о заключении его под стражу. Подруга погибшей показала место, где было спрятано тело девушки и её личные вещи.