Михайловка, Волгоградская область, 24 августа 2020, 16:44 — REGNUM Тело пропавшей 16 августа несовершеннолетней девушки обнаружили сотрудники правоохранительных органов вблизи Михайловки Волгоградской области. По подозрению в убийстве 17-летней жительницы города задержан ей 42-летний знакомый, сообщили 24 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.
О пропаже девушки 18 августа сообщила в полицию её мать. Со слов женщины, дочь 16 августа около 22 часов ушла из дома гулять с подругой и больше её никто не видел. Следователи установили, что последней девушку видела 16-летняя знакомая. Она утверждала, что погибшая решила уехать к бабушке во Владимир, где гостила ранее.
Мужчина увидел в телефоне девушки переписку с другим парнем и избил ей. Потом ухажёр задушил подростка ремнём, лежавшим в его сумке. Тело погибшей он спрятал в лесу, а подруге пригрозил расправой, если она обратится в правоохранительные органы.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Убийство». Подозреваемый задержан, он отрицает свою вину, решается вопрос о заключении его под стражу. Подруга погибшей показала место, где было спрятано тело девушки и её личные вещи.