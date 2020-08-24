Петрозаводск, , 16:54 — REGNUM Республика Карелия вошла в пятерку регионов с самой высокой инвестиционной привлекательностью агропромышленного комплекса. Об этом 24 августа сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

По его словам, к такому выводу пришли специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.«В рейтинге мы занимаем пятую позицию после центральных и южных регионов с более благоприятным климатом: Москвы и Московской области, Краснодарского края, Ростовской и Брянской областей», — уточнил Парфенчиков.

Республике удалось войти в пятерку лучших благодаря увеличению экспорта продукции, в том числе дикоросов и аквакультуры. Также составители рейтинга высоко оценили доступность рынков сбыта продукции.

«Кроме того, из 78 регионов республика получила самую высокую оценку потенциала дальнейшего развития отрасли», — заметил он.