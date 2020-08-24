Екатеринбург, , 16:44 — REGNUM Лидера секты «Ученики Христа» Земфиру Г. и её последователя Ивана К., обвиняемых в убийстве ребёнка, отправили в психиатрическую больницу. Решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Свердловском областном суде.

Обвиняемым продлили срок ареста до 26 ноября 2020 года. Они пробудут это время в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Сектанты обвиняются в истязании и убийстве девятилетнего мальчика. Иван К. является отцом убитого.

Как сообщало ИА REGNUM, по одной из версий, из убитого ребёнка перед смертью пытались «изгнать бесов».

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