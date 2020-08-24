Саратов, , 22:38 — REGNUM В лицее № 37 города Саратова не откажутся от работы продлённых групп из-за новых рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор образовательной организации Людмила Сафонова.

Класс Лицея № 37 города Саратова Георгий Балаков © ИА REGNUM

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"Мы рассмотрели этот вопрос и дабы исполнить все рекомендации Роспотребнадзора проговорили с руководителями центров дополнительного образования. Они предоставляют нам дополнительные возможности — у нас заключены договоры. И специалисты творческого направления будут работать с нашими детьми», — сказала Сафонова.

Лицей № 37 города Саратова Георгий Балаков © ИА REGNUM

По словам директора, в лицее отсутствует вторая смена. Поэтому кабинеты для продлённых групп станут свободны после окончания уроков первой смены.

«В этих кабинетах дети по 5−7 человек будут заниматься в группах продленного дня. Все варианты мы рассмотрели, они будут заниматься, продленка будет работать», — отметила Сафонова.

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