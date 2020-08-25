Нововоронеж, Воронежская область, , 07:15 — REGNUM В школе №1 Нововоронежа Воронежской области в целом готовы работать с учётом рекомендаций Роспотребнадзора, однако педагоги рассчитывают и на ответственность родителей. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщила директор школы Наталия Бокарева. В школе обучаются около 1065 учеников.

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Как рассказала директор, в школе прорабатывают пути разведения потоков учащихся ещё на входе — поскольку всем детям будут измерять температуру, важно избежать скопления школьников.

«У нас три корпуса, в каждом корпусе по три-четыре запасных выхода, в каждый корпус будем запускать детей с двух выходов. Организуем изолированный бокс, вход в который будет с улицы. Дети на входе будут проходить термометрию, электронные термометры есть. Впускать будут дежурные плюс помощник. Если мы выявляем кого-то (с признаками ОРВИ — прим. ИА REGNUM), то отправляем в бокс. И там у нас медики, у нас три медицинских работника, будут ими заниматься — звонить родителям либо в скорую», — уточнила собеседница агентства.

Что касается закрепления за классами отдельных кабинетов, то и здесь в школе сложностей не видят.

«У нас школа большая, мы имеем возможность. Каждый класс будет сидеть в своём кабинете. Создаем дополнительные учительские, потому что учителям придется переносить много чего. В каждом корпусе организуем временную учительскую, где учителя смогут базироваться», — уточнила Наталия Бокарева.

Проблемы, отметила директор, могут возникнуть в столовой: если начальные классы, которые будут питься отдельно, можно развести по разным углам, так как помещение столовой большое, то вот со старшими классами сложнее — «они любители буфета». «Этот вопрос будем думать», — уточнила директор.

Питьевые фонтанчики установлены на каждом этаже в каждом корпусе.

«Тут просто нужно организовать, чтобы не толпились. Скорее всего будем давать учителям разъяснения, чтобы отпускали попить, в туалет на уроках беспрепятственно», — отметила директор.

Школа также заказывает дозаторы и средства дезинфекции — правда, на входе их вешать не будут, на входе каждому ребенку руки будет обрабатывать дежурный учитель.

«Большой инструктаж должны дать классные руководители — и о входе в школу, и о выходе из школы, и о том, как ребенок себя чувствует, и с родителями должны провести беседы. Зону ответственности родителей никто не отменял. Прежде чем отправить ребенка в школу, они должны тоже подумать о его здоровье», — подчеркнула собеседница ИА REGNUM.