Москва, , 15:36 — REGNUM Учащихся ГБОУ «Школа №2098 «Многопрофильный образовательный центр им. Героя Советского Союза Л.М. Доватора», имеющих симптомы COVID-19, будут изолировать в медицинском кабинете до прибытия родителей или медиков. Об этом ИА REGNUM заявила директор школы Надежда Перфилова.

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«Если у кого-то из учеников будет наблюдаться повышенная температура или симптомы ОРВИ, то их изолируют в медкабинет до прибытия родителей или врачей. Вернуться к занятиям ребята смогут только при наличии заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в школе», — сказала Перфилова.

Также, по её словам, школьники смогут пользоваться защитными масками по желанию, а учителям образовательного учреждения также было рекомендовано находиться в средствах защиты в кабинете: «При объяснении нового материала и соблюдении социальной дистанции их можно снять. Но вне класса, в коридорах, столовой, на лестницах педагоги должны быть в масках. Остальные сотрудники, от охранника до административного персонала школы, будут носить средства защиты в обязательном порядке».