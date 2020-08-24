Москва, , 15:35 — REGNUM В дошкольных образовательных учреждениях Москвы установлены дозаторы с антисептиками, безопасными для детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы в ответе на официальный запрос.

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«Во всех дошкольных группах ежедневно проводится тщательная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Кроме того, в помещениях установлены дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук и бактерицидные лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха, которые абсолютно безопасны для детей», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве изолировали друг от друга дошкольные группы.