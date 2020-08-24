Москва, , 15:31 — REGNUM ГБОУ «Школа №2098 «Многопрофильный образовательный центр им. Героя Советского Союза Л.М. Доватора» не планирует переходить на систему обучения детей по сменам. Об этом ИА REGNUM заявила директор школы Надежда Перфилова.

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"Обучение по сменам не рассматривается», — сказала Перфилова.

По её словам, в целях минимизации контактов между учениками в школе определили территорию для каждого класса, где ребята могут провести свое свободное время.