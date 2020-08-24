Москва, , 15:28 — REGNUM ГБОУ «Школа №2098 «Многопрофильный образовательный центр им. Героя Советского Союза Л.М. Доватора» не намерена переходить на шестидневную учебную неделю в связи с новыми требованиями Роспотребнадзора. Об этом ИА REGNUM заявила директор школы Надежда Перфилова.

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"Перехода на шестидневную учебную неделю в школе не планируется», — сказала Перфилова.

По её словам, будет определено время прихода в школу и выхода из неё для школьников каждой из параллелей.

Перфилова также отметила, что, поскольку уроки будут начинаться в разное время, то и перемены, и время приема пищи тоже будут у каждого свои.