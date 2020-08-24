Москва, , 15:27 — REGNUM В Москве изолировали друг от друга дошкольные группы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы в ответе на официальный запрос.

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«Дошкольные группы изолированы друг от друга, то есть все занятия у ребят проходят либо в их группе, либо на открытом воздухе отдельно от воспитанников других групп», — рассказали в пресс-службе.

В департаменте также отметили, что «сокращать число детей в группах не планируется».