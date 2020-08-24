Москва, , 15:28 — REGNUM В Москве до конца 2020 года планируется достроить 28 образовательных учреждений. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

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По словам заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, не смотря на режим самоизоляции и ограничения с начала 2020 года в столице было введено в эксплуатацию 13 образовательных объектов.

«В оставшиеся месяцы этого года планируется построить еще девять детских садов и 19 школьных зданий», — отметил Бочкарев.

Около трети этих объектов будут построены на средства инвесторов и девелоперов при реализации проектов комплексного развития территорий.

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