Москва, , 15:22 — REGNUM ГБОУ «Школа №2098 «Многопрофильный образовательный центр им. Героя Советского Союза Л.М. Доватора» готова к началу учебного года и будет соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования со стороны Роспотребнадзора. Об этом ИА REGNUM заявила директор школы Надежда Перфилова.

Контроль тепрературы Алексей Колчин © ИА REGNUM

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"Школа готова к началу учебного года и обязательно будет соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования. В каждом здании имеются дезинфицирующие средства для влажной уборки, бесконтактные инфракрасные термометры, дезинфицирующие средства для рук, бактерицидные излучатели закрытого типа, которые безопасны для детей. Дополнительно школа закупила одноразовые трехслойные медицинские маски», — сказала Перфилова.

По её словам, все сотрудники сдадут тест на коронавирусную инфекцию, а при положительном результате специалиста не допустят к работе.

Перфилова также отметила, что в школе будут организованы группы продлённого дня наполняемостью не более 15 человек из одного класса с учётом всех требований Роспотребнадзора.