Москва, , 15:20 — REGNUM Сотрудники дошкольных групп в Москве будут обязаны использовать маски. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы в ответе на официальный запрос.

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«Все сотрудники дошкольных групп обязательно используют средства индивидуальной защиты. Родители также обязательно должны находиться в масках на территории детских садов. Для детей ношение масок не обязательно», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в дошкольных образовательных учреждениях все воспитанники и сотрудники проходят обязательную термометрию.