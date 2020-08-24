Калуга, , 15:28 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 30 человек за последние сутки, сообщает 24 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 882 положительных результата теста, 1 тыс. 257 человек находятся на лечении, 6 тыс. 563 человек выздоровели, 62 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (268), в Обнинске (149), в Боровском районе (135), в Людиновском районе (125), в Малоярославецком районе (76) и в Жуковском районе (69).

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