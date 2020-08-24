Оренбург, , 15:16 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 24 августа, выявлено 90 случаев заражения коронавирусом, сообщает областной минздрав.

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С начала пандемии в регионе зарегистрировано 9 348 носителей SARS-CoV-2. От COVID-19скончался 71 человек. От болезни оправились 7 677 пациентов.

Продолжают находится в стационарах 750 пациентов, из них 78 — в тяжелом состоянии. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 13 человек.