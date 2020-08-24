Уфа, , 15:16 — REGNUM Все школы Башкирии готовы с нового учебного года обеспечить горячим питанием учеников начальных классов. Об этом 24 августа сообщил председатель Госкомитета по торговле и защите прав потребителей региона Алексей Гусев на совещании в правительстве.

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По его словам, во всех 1934 школах республики готовы начать такую работу. Проект реализуется на условиях софинансирования. За три года Башкирии будет выделена бюджетная субсидия в размере 4,55 млрд рублей, в том в текущем году будет выделено 778,1 млн рублей.

Отмечается, что на ремонт пищеблоков в школах, а также на оснащение их оборудованием и закупку посуды республика направила 165 млн рублей. Помимо этого, 52,4 млн рублей было выделено на организацию питания в малокомплектных школах, в которых раньше льготные категории учеников каждую неделю получали продуктовые наборы.

По словам Алексея Гусева, в Башкирии возросла доля продукции республиканских производителей в школьном питании. Так, по мясной продукции эта доля увеличилась с 6,6% в прошлом году до 77% в 2020 году.

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