Москва, , 15:08 — REGNUM В дошкольных образовательных учреждениях все воспитанники и сотрудники проходят обязательную термометрию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы в ответе на официальный запрос.

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«Для того чтобы не допустить скопления людей используются несколько входов в здание. Также в обязательном порядке у всех воспитанников и сотрудников измеряют температуру с помощью бесконтактных термометров. Если у кого-то наблюдается повышенная температура или симптомы ОРВИ, то их изолируют до прибытия скорой помощи», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, все сотрудники дошкольных образовательных учреждений Москвы проходят обязательное тестирование на коронавирус.