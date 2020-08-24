Ростов-на-Дону, , 15:06 — REGNUM В Ростове-на-Дону школа № 88 имени Якова Бакланова, расположенная на улице Совхозной, 18а, к началу нового учебного года готова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM по телефону не очень любезно сообщил сотрудник общеобразовательной организации.

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«В нашей школе материально-технические условия созданы — всё подготовлено на 100%. Всё оборудование и средства индивидуальной защиты, антисептики закуплено в полном объёме. Мы готовы встретить детей», — уточнил собеседник ИА REGNUM.

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Напомним, что ранее о готовности школ к работе в новом учебном году корреспонденту ИА REGNUM сообщили руководитель ростовской гимназии № 95 Денис Ващинников и директор ростовской школы № 5 Анатолий Божко.

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