Екатеринбург, , 15:18 — REGNUM В парке Чкалова (Екатеринбург) пройдёт общественное обсуждение проекта обустройства зелёной зоны. Об этом сообщает пресс-служба компании-застройщика «Атомстройкомплекс».

Мероприятие состоится 26 августа. Дискуссию решило начать архитектурное бюро «Плотинка» и фонд «Город может» при поддержке застройщика. Участие примут представители районных и городских властей, а также авторы проекта.

В «Плотинке» считают, что в парке недостаёт дорожен, благоустроенных зон отдыха, и также детских площадок и освещения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обсуждение проекта реконструкции парка XXII Партсъезда в Екатеринбурге вызвало общественное возмущение.

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