Москва, , 14:56 — REGNUM Все сотрудники дошкольных образовательных учреждений Москвы проходят обязательное тестирование на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы в ответе на официальный запрос.

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«В настоящее время в дошкольных группах особое внимание уделяется соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Прежде всего, все сотрудники дошкольных отделений, в том числе работники пищеблоков, охранных предприятий, клининговых компаний, обязательно проходят бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию», — рассказали в пресс-службе.

В департаменте отметили, что сотрудники, чьи тесты показали положительный результат, к работе не допускаются.