Уфа, , 15:05 — REGNUM Прививки от гриппа детям в Башкирии начнут делать с 25 августа. Об этом на совещании в правительстве региона сообщила и.о. министра здравоохранения республики Ирина Кононова.

Прививка Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее словам, в республику была доставлена первая партия вакцин от гриппа. Говоря об эпидемиологической обстановке в регионе, чиновник отметила, что подготовленный коечный фонд для инфекционных больных используется менее чем на 50%. При этом в больницах был создан необходимый запас средств индивидуальной защиты на 2−2,5 месяца, по лекарственным препаратам — на срок от двух до шести месяцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что всего в Башкирии было выявлено 7567 фактов заражения коронавирусом, а 24 августа в шесть районов республики отправились «поезда здоровья».

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