Минск, , 14:54 — REGNUM В Белоруссии задержали сопредседателя стачечного комитета ОАО «Беларуськалий», сообщил 24 августа пресс-секретарь стачкома Глеб Сандрас.

Арест (сс) George Hodan

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Отмечается, что сейчас находится в Солигорском РОВД, его статус пока неизвестен.

«Пока известно, что его задержали на три часа. Возможно, для разъяснительной беседы», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бастующим белорусским шахтёрам найдут замену — привлекут белорусских или иностранных штрейкбрехеров.

Накануне, 23 августа, многотысячные манифестации прошли по всей Белоруссии. Митингующие требовали, чтобы Александр Лукашенко оставил власть, выпустил политзаключённых и прекратил репрессии.