История вопроса

Пресс-центр ИА REGNUM — это многофункциональная медиаплощадка в историческом центре Москвы. Расположенный на последнем этаже исторического здания «Красного Октября» зал общей площадью 250 квадратных метров со свободной планировкой позволяет проводить мероприятия различных форматов: пресс-конференций, круглых столов, презентаций, тренингов, лекций, кинопоказов и т.д.







Пресс-центр оснащён видео-панелью для демонстрации роликов, фильмов, презентаций, слайд-шоу или статичных логотипов, а также для проведения видео-конференций и вебинаров. Открытая веранда с панорамным видом на исторический район Москвы и стрелку Москвы-реки позволяет проводить съемки телепрограмм, запись интервью Ваших спикеров и фотосессии на фоне уникальных видов Москвы.