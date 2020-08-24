Женева, Швейцария, , 14:55 — REGNUM Обсуждение созданной в России вакцины от коронавируса ведет с властями РФ Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом 24 августа сообщила на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

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"Мы находимся в диалоге с российскими властями и запросили информацию относительно безопасности и эффективности (созданной в РФ вакцины)», — заявила она.

Также Сваминатан отметила, что наиболее важной является третья фаза клинических испытаний вакцины, продолжающаяся в данный момент.

При этом старший советник генерального директора организации Брюс Эйлворд не стал отвечать на вопрос о том, рекомендует ли ВОЗ использовать российскую вакцину.

«В том, что касается использования специфических вакцин, рекомендация ВОЗ на этот счет осуществляется в рамках процесса лицензирования», — сказал он.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории России было выявлено 4744 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.

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