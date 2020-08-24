Сеул, , 15:17 — REGNUM Врачи-стажёры, ранее объявившие о забастовке в Южной Корее, согласились участвовать в предоставлении услуг по диагностике и лечению COVID-19. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей канцелярии премьер-министра страны.

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По данным источников, соответствующие договорённости были достигнуты в ходе встречи премьер-министра Чон Сэ Гюна с руководителями Korean Intern Resident Association 24 августа.

Известно, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране врачи и власти пришли к компромиссу, согласно которому медики вернутся к работе в ограниченном объёме. Однако данное «перемирие» не означает, что врачи совсем откажутся от забастовки или полностью вернутся к своим обязанностям.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа врачи-стажёры, работающие в больницах Южной Кореи, объявили забастовку в знак протеста против плана по реформированию системы здравоохранения. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

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