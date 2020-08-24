Москва, , 14:44 — REGNUM В проекте строительства военных аэродромов изо льда в Арктике есть определённые сомнения, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Во-первых, не было информации о том, что в арктическом регионе не хватает взлётно-посадочных полос (ВПП), поэтому не понятно, для чего строить там ВПП изо льда.

Во-вторых, есть планы по расширению использования Северного морского пути (СМП), увеличения интенсивности движения по нему, роста объёма перевозок. И морской транспорт может справиться с задачей перевозки людей и грузов ничуть не хуже воздушного транспорта, тем более что инфраструктура для движения различных судов в акватории СМП имеется, к тому же ледовые ВПП могут в какой-то степени помешать судоходству.

В-третьих, неизвестно, как применение различных химических веществ скажется на состоянии льда в Арктике. Как известно, климат там давно меняется, что отражается на состоянии льдов, местной природе, и каким будет воздействие этих реагентов, предсказать вряд ли возможно.

А ведь озабоченность состоянием Арктики в мире растёт, предпринимаются попытки снизить человеческое влияние в регионе и РФ тоже принимает участие в этой работе.

Наконец, одних ледовых ВПП недостаточно, необходима различная инфраструктура для обслуживания этих полос, в частности, на подлёте к ним.

Нужен постоянный контроль состояния полос, ведь они же не на твёрдой земле, а на меняющемся льду, необходимо регулярное обслуживание их, а значит, там должны находиться люди, им надо создать соответствующие условия для пребывания и так далее.

Всё это может потребовать значительного объёма бюджетных средств, которые вряд ли будут оправданы. Так ли уж нужно необходимо создавать ледовые ВПП в арктическом регионе.

Надо изучать, анализировать целесообразность и возможные последствия от их создания. Возможно, будет правильнее модернизировать действующие ВПП в Арктике, использовать имеющуюся инфраструктуру», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские ученые разработали технологию изменения структуры льда для использования его при строительстве взлетно-посадочных полос в Арктике.

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