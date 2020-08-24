Москва, , 14:43 — REGNUM В школе имени Е.Н. Чернышева на севере Москвы не планируют отказываться от групп продленного дня из-за новых правил Роспотребнадзора. Как заявил 24 августа ИА REGNUM директор учебного заведения Антон Богданов, решено открыть группы продленного дня для учеников младших классов по параллелям, то есть отдельно для первых, вторых и третьих и четвёртых классов.

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Он также уточнил, как будут изолировать учащихся с признаками ОРВИ. «Если у кого-то из учеников будет наблюдаться повышенная температура или симптомы ОРВИ, то сотрудники школы изолируют их в специализированный медицинский кабинет до прибытия родителей или врачей. Решение принимается с учётом результатов термометрии, которая проводится в течение дня», — уточнил Богданов.

Он добавил, что вновь допускаться к занятиям такие ученики будут после соответствующего заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в школе.

Напомним, что Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в школах. Среди прочего они включают в себя незамедлительную изоляцию учащихся с признаками ОРВИ, закрепление за каждым классом собственного кабинета для занятий, обязательную установку дозаторов с антисептиками при входе в учебное заведение и в санузлах, а также ежедневную утреннюю бесконтактную термометрию без скопления детей.