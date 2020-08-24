Москва, , 14:41 — REGNUM 27 августа в 18 час в клубе «Эллинг» на стрелке Болотного Острова Москвы состоится пресс-конференция, посвященная премьере фильма «Городские острова. Другая жизнь» о жизни на городских островах мира, в том числе на Стрелке Болотного острова, который в последние годы изменил философию и направил вектор в развитие и популяризацию знаковых культурных и социальных проектов, в создание новой культуры взаимодействия с резидентами Острова.

В начале состоится презентация краткой версии фильма «Городские острова. Другая жизнь». Как создать фильм, чтобы он запомнился зрителям и имел успех, какие факты о городских островах мира привлекли автора и ведущего к созданию этого фильма, какие режиссерские приемы придуманы специально для этого фильма. В чем особенность московского острова, на взгляд съемочной группы.

Будут обсуждаться темы дизайн-кодов знаменитых островов мегаполисов мира, отличительных особенностей жизни на островах в мегаполисах, ревитализации городских водоемов, построения здоровой экосистемы, развития инновационной инфраструктуры и архитектуры столицы в рамках программы реновации в соответствии с имеющимися памятниками архитектуры, городской историей, а также взаимодействие с резидентами обновленных кварталов.

Москва самобытна, в ней сочетаются разные архитектурные стили, что можно назвать полифонией архитектуры, недоступной многим столицам мира, она преобразовывается с каждым годом, привлекая все больше туристов, становясь центром международных знаковых событий культуры, спорта, медицины и других сфер общественной жизни, и Стрелка Болотного острова развивается в столичном ритме. Благодаря расположению и новой философии это место становится объединяющим звеном центра столицы, привлекая не только пешей доступностью к знаковым историческим местам Москвы, но и особой атмосферой и экологичностью, образованной водоотводным каналом, омывающим эту часть острова с трех сторон.

Чем привлекательны городские острова? Что на Ваш взгляд делает их уникальными местами для жизни и работы?

Участники:

Владимир Раевский — автор и ведущий телепрограмм и фильмов, автор фильма «Городские острова. Другая жизнь»

Роман Лобашов — креативный продюсер телеканала «Моя планета»

Сергей Сельянов — председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, глава кинокомпании СТВ

Олег Зотов — фотограф

Кирилл Родин — директор по работе с органами власти ВЦИОМ

Юрий Григорян — архитектор, педагог

Модест Колеров — главный редактор ИА REGNUM

Мария Матвеева — исполнительный продюсер анимационной студии «Сказка» кинокомпании «СТВ»

Расписание:

17.00−17.30 — Сбор представителей СМИ

17.30−18.30 — пресс-конференция

18.30−19.20 — фуршет для прессы

Адрес: Москва, ул. Берсеневская наб. 2 с.1, клуб «Эллинг», вход строго по аккредитации. Аккредитация СМИ: redoctoberguta@gmail.com; Мария Магронт, +7 (903) 661-13-11