Волгоград, , 14:45 — REGNUM Режим ЧС регионального характера введён на территории 19 муниципальных районов Волгоградской области. На такие меры власти пошли из-за гибели посевов сельскохозяйственных культур, сообщает 24 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление губернатора Андрея Бочарова.

Пострадали Быковский, Городищенский, Дубовский, Иловлинский, Калачёвский, Камышинский, Клетский, Котельниковский, Котовский, Ленинский, Николаевский, Октябрьский, Ольховский, Палласовский, Светлоярский, Среднеахтубинский, Старополтавский, Суровикинский и Чернышковский муниципальные районы. Там посевы погубили суховеи, почвенная и атмосферная засуха. Главам муниципалитетов рекомендовано до 11 сентября 2020 года направить в региональный комитет сельского хозяйства документы, подтверждающие факт гибели культур, а ведомству в срок до 21 сентября представить отчёт в Минсельхоз РФ для проведения оценки ущерба товаропроизводителей.

В администрации уточнили, что площадь повреждённых яровых посевов не превышает 2% от общей посевной и эти потери не отразятся на урожае озимых культур. Режим ЧС позволит фермерам получить страховые компенсации.