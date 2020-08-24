Красногорск, , 14:39 — REGNUM В школах Московской области перед 1 сентября будет проведена генеральная уборка. Об этом 24 августа сообщил телеграм-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

По информации канала, глава региона провёл совещание с зампредами подмосковного правительства и главами муниципалитетов по видеоконференцсвязи. Одной из главных тем стала подготовка к новому учебному году.

«Перед Днём знаний в школах проведут генеральную уборку и дезинфекцию», — говорится в сообщении канала.

Также стало известно о всеобщем тестировании на коронавирус педагогов Подмосковья.