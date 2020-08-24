Красногорск, , 14:34 — REGNUM Учителя Московской области пройдут проверку на коронавирусную инфекцию. Об этом 24 августа сообщил телеграм-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

По сведениям канала, глава региона провёл совещание с зампредами подмосковного правительства и главами муниципалитетов по видеоконференцсвязи. Одной из главных тем стала подготовка к новому учебному году.

«Все педагоги также пройдут тестирование на COVID-19», — говорится в информации.

Как сообщало ИА REGNUM, у каждого посетителя школ Московской области будут проверять температуру.