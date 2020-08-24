Санкт-Петербург, , 14:43 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в хулиганстве, который во время массовой уличной акции 22 августа бросил дымовую шашку на остановку общественного транспорта на Невском проспекте. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как установлено, 22 августа в 17:45 мск неизвестный мужчина на Невском проспекте на остановке общественного транспорта бросил предмет, вызвавший задымление проезжей части черным дымом, после чего с места происшествия, скрылся.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). А спустя несколько дней полицией установлен и задержан предполагаемый организатор хулиганской выходки — 26-летний неработающий петербуржец.

Мужчину задержали в его квартире в Центральном районе Санкт-Петербурга и доставили в отдел полиции.

«Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили в ведомстве.

Отметим, 22 августа на Невском проспекте проходила уличная акция солидарности в поддержку блогера Алексея Навального, белорусской оппозиции и жителей Хабаровского края, выступающих за возвращение предыдущего губернатора, находящегося в СИЗО по обвинению в организации убийств.