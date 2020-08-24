Пенза, , 14:52 — REGNUM После 1 сентября в Пензенской области ожидают выхода на работу 170−180 докторов. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Александр Никишин во время видеосовещания с губернатором Иваном Белозерцевым.

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Глава субъекта федерации поручил бороться за каждого медицинского специалиста, так как врачей не хватает и люди жалуются на очереди в районных больницах.

«Надо пофамильно проработать возникающие вопросы по каждому врачу, по каждой медицинской сестре, чтобы их пришло больше. Необходимо бороться за каждого медработника», — заявил Белозерцев.

Также следует активизировать выездную работу врачей и диагностического оборудования из Пензы в районный центры, из райцентров — в села. Нужно, чтобы услуга приехала к конкретному человеку в любом населенном пункте.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области до конца текущего года будут выделены сто квартир для медработников.

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