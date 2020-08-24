Иваново, , 14:31 — REGNUM Школы в Ивановской области 1 сентября открываются в очном режиме. Об этом журналистам 24 августа сообщил директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

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»1 сентября школы открываются. Роспотребнадзор, думаю, завтра всё подробно расскажет о том, как они будут работать», — подчеркнул Артур Фокин.

Он также добавил, что разработка регламента работы школ в новом учебном году находится в завершающей стадии. Для разных школ выработаны разные решения. В учебных заведениях уже прошли тренировки по соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября школы в регионах начнут работу в обычном режиме, однако Роспотребнадзор выработал ряд рекомендаций для учебных заведений, в числе которых — дезинфекция помещений, входной фильтр с термометрией, закрепление отдельных кабинетов за классами.