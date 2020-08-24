Красногорск, , 14:30 — REGNUM У каждого посетителя школ Московской области будут проверять температуру. Об этом 24 августа сообщил телеграм-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

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По сведениям канала, глава региона провёл совещание с зампредами подмосковного правительства и главами муниципалитетов по видеоконференцсвязи. Одной из главных тем стала подготовка к новому учебному году.

«Всем входящим будут измерять температуру», — говорится в сообщении губернаторского телеграм-канала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области педагоги будут пользоваться масками при индивидуальной работе с учениками.