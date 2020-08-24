Москва, , 14:31 — REGNUM Это уже не первый анонс того, что Россия возобновляет авиасообщение с некоторыми зарубежными странами после снижения количества выявленных случаев заражения коронавирусом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя возможное возобновление авиаперелетов в ряд стран.

Пассажиры в самолете Петр Данилов © ИА Красная Весна

«Правда, к сожалению, в большинстве предыдущих случаев оказывалось, что Россия-то готова возобновить перелеты, но вот видеть российских граждан в этих странах пока никак не готовы.

Причем, не важно, прилетели граждане РФ туда прямым рейсом или с пересадкой в том же Минске или где-то еще. Россия пока рассматривается большинством европейских стран как государство с потенциально высоким уровнем выявления новых заражений, и Евросоюз совсем не спешит открывать границы для российских граждан.

Так что смысл анонсировать открытие авиаперелетов имеется только тогда, когда и вторая сторона подтверждает готовность принять граждан РФ у себя. То есть все это должно быть результатом двусторонних переговоров между Россией и каждым отдельным государством. Причем, переговоров успешных.

Учитывая же, что границы внутри ЕС «прозрачные», и приехавший по шенгенской визе в одну страну российский турист вполне может поехать и в любую другую, европейские государства совсем не спешат пускать к себе граждан РФ, опасаясь, что они быстро разнесем заразу по Старому Свету.

Тем не менее, россияне бешеными темпами арендуют жилье и закупают авиабилеты на осень в те государства, которые границы еще не открыли, в надежде, что это будет сделано в ближайшее время.

На первом месте среди предпочтений вполне ожидаемо оказалась Черногория, хотя и другие направления пользуются у нас сейчас спросом. Но следует понимать, что если границы все же не будут открыты, то многие, успевшие купить туда туры, свои деньги могут потерять», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что власти обсуждают восстановление авиасообщения с рядом стран. Решение об этом может быть принято уже 25 августа.

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